Journée caritative pour l’Ukraine Bilieu, 16 avril 2022, Bilieu. Journée caritative pour l’Ukraine Préau de l’école Le Petit Prince (derrière le parking de la mairie) 30 rue de l’école Bilieu

2022-04-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-16 21:00:00 21:00:00 Préau de l’école Le Petit Prince (derrière le parking de la mairie) 30 rue de l’école

Bilieu Isère Bilieu Venez nombreux participer à cette journée caritative et festive pour toute la famille afin de collecter des dons pour l’Ukraine via la Croix Rouge : chasse aux oeufs, danse, spectacle, omelette géante et concert ! cafeassociatifbilieu@gmail.com https://www.facebook.com/cafebilieu Préau de l’école Le Petit Prince (derrière le parking de la mairie) 30 rue de l’école Bilieu

