Briare 45250, le dimanche 19 septembre à 10:00

Venez soutenir l’ONG française Wildlife Angel spécialisée dans la protection de la faune sauvage africaine à travers la lutte anti-braconnage dans la brousse. Cette journée est organisée à la Maison du pont-canal : présence et intervention de l’ONG, atelier de masques animaux. Par ailleurs, exposition de vélo vintage, stands de bières artisanales et de produits locaux.

Voir https://www.lamaisondupontcanal.com/

Journée caritative au profit de l'ONG Wildlife angel à la maison du Pont-Canal à Briare
Briare 45250
Rue des Prés Gris, Gare d'eau des prés gris, Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

