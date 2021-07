Bommes Bommes nautique Bommes, Gironde Journée canoë Bommes nautique Bommes Catégories d’évènement: Bommes

Gironde

Journée canoë Bommes nautique, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Bommes. Journée canoë

du mardi 27 juillet au mardi 10 août à Bommes nautique

Une journée sur l’eau pour découvrir la nature à Bommes dans le Sauternais. ————————————————————————— ### Apportez votre pique-nique. Sur inscription à l’avance et selon les places disponibles. Aisance aquatique obligatoire.

Participation : 6,60€

Petite balade sur le Ciron Bommes nautique 22 Le Tachon, 33210 Bommes Bommes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T08:30:00 2021-07-27T17:00:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bommes, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Bommes nautique Adresse 22 Le Tachon, 33210 Bommes Ville Bommes lieuville Bommes nautique Bommes