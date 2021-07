Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Journée Cana, journée de rentrée Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

**Journée Cana, journée de rentrée** 05/09/2021 – 11:00 > 05/09/2021 – 17:00 Temps de convivialité ouvert à tous avec les frères, les soeurs et les oblats du prieuré. Messe et pique-nique partagé Public : Oblats de St-Jean, Tout public [https://www.stjean-troussures.fr/vie-du-prieure,journee-cana-journee-de-rentree,2747,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/vie-du-prieure,journee-cana-journee-de-rentree,2747,e.html)

Sur inscription

Temps de convivialité ouvert à tous avec les frères, les soeurs et les oblats du prieuré. Messe et pique-nique partagé

Troussures – Notre-Dame de Cana
Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

