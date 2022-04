Journée campagnarde et repas gastronomique à la Ferme de Beleslou Cagnotte Cagnotte Catégories d’évènement: Cagnotte

Landes

Journée campagnarde et repas gastronomique à la Ferme de Beleslou Cagnotte, 26 avril 2022, Cagnotte. Journée campagnarde et repas gastronomique à la Ferme de Beleslou Cagnotte

2022-04-26 12:00:00 – 2022-04-26

Cagnotte Landes Cagnotte EUR 34.5 La Ferme de Beleslou vous fait partager son repas du midi et son animation musicale dansante. La majorité des produits servis à table proviennent de la ferme. Au menu : Vin d’accueil, garbure landaise, assiette landaise, côtelettes de canard à la braise et pommes de terre sautées persillade, salade, fromage de brebis et confiture de prunes, tourtière landaise aux pommes. Vins, café et armagnac compris. Réservation obligatoire au 05 58 73 18 92. La Ferme de Beleslou vous fait partager son repas du midi et son animation musicale dansante. La majorité des produits servis à table proviennent de la ferme. Sur réservation uniquement au 05 58 73 18 92. +33 5 58 73 18 92 La Ferme de Beleslou vous fait partager son repas du midi et son animation musicale dansante. La majorité des produits servis à table proviennent de la ferme. Au menu : Vin d’accueil, garbure landaise, assiette landaise, côtelettes de canard à la braise et pommes de terre sautées persillade, salade, fromage de brebis et confiture de prunes, tourtière landaise aux pommes. Vins, café et armagnac compris. Réservation obligatoire au 05 58 73 18 92. © Ferme de Beleslou

Cagnotte

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cagnotte, Landes Autres Lieu Cagnotte Adresse Ville Cagnotte lieuville Cagnotte Departement Landes

Cagnotte Cagnotte Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cagnotte/

Journée campagnarde et repas gastronomique à la Ferme de Beleslou Cagnotte 2022-04-26 was last modified: by Journée campagnarde et repas gastronomique à la Ferme de Beleslou Cagnotte Cagnotte 26 avril 2022 Cagnotte Landes

Cagnotte Landes