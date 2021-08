Ploeren Four de Kerjégo Morbihan, Ploeren Journée campagnarde à Kerjégo Four de Kerjégo Ploeren Catégories d’évènement: Morbihan

Exposition de petits matériels anciens et de photos sur le four, vente à emporter (pains, gotchtials, fars, crêpes, galettes…), restauration rapide et buvette.

Libre participation.

Exposition et vente à emporter (pains, gotchtials, fars, crêpes, galettes…), restauration rapide et buvette proposées par l'association du four de Kerjégo. Four de Kerjégo Kerjégo, 56880, Ploeren

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

