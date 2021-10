Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg JOURNÉE CALOT ROUGE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

JOURNÉE CALOT ROUGE 2021-10-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-06 17:00:00 17:00:00

Sarrebourg Moselle Journée Calot Rouge organisée par le 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg et la Ville de Sarrebourg. Venez découvrir le régiment au travers de différentes animations : exposition de véhicules blindés français et allemands, démonstrations, présentation des métiers, animations. +33 3 87 23 45 83 Libre de droits dernière mise à jour : 2021-10-01 par

