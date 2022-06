Journée Cabanes Ouvertes – Cabane d’Arlas, 11 août 2022, .

Journée Cabanes Ouvertes – Cabane d’Arlas



2022-08-11 09:00:00 – 2022-08-11

EUR 0 0 Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier : participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…

A partir de 9h :

-Participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive AOP

-Découverte du parcours avec le troupeau

-Dégustation et vente de fromage et produits fermiers (greuil, conserves, charcuterie)

Le midi : repas du berger – produits de la ferme.

Renseignements et réservation par SMS auprès du berger.

Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier : participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…

A partir de 9h :

-Participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive AOP

-Découverte du parcours avec le troupeau

-Dégustation et vente de fromage et produits fermiers (greuil, conserves, charcuterie)

Le midi : repas du berger – produits de la ferme.

Renseignements et réservation par SMS auprès du berger.

Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier : participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…

A partir de 9h :

-Participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive AOP

-Découverte du parcours avec le troupeau

-Dégustation et vente de fromage et produits fermiers (greuil, conserves, charcuterie)

Le midi : repas du berger – produits de la ferme.

Renseignements et réservation par SMS auprès du berger.

dernière mise à jour : 2022-06-14 par