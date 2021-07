Arette Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Journée Cabanes ouvertes Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Journée Cabanes ouvertes Arette, 5 août 2021, Arette. Journée Cabanes ouvertes 2021-08-05 08:30:00 – 2021-08-05

Arette Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Cabane d’Arlas avec Cédric Pucheu.

Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier : participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…

Le midi, repas du berger sur réservation. Cabane d’Arlas avec Cédric Pucheu.

Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier : participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…

Le midi, repas du berger sur réservation. Cabane d’Arlas avec Cédric Pucheu.

Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier : participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…

Le midi, repas du berger sur réservation. Cabanes Ouvertes dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Ville Arette