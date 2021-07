Journée Bugatti Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 1 août 2021-1 août 2021, Kutzenhausen.

Journée Bugatti

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, le dimanche 1 août à 11:00

Daniel Lapp, membre fondateur des Enthousiastes Bugatti Alsace et spécialiste Bugatti présentera des documents exceptionnels (rushes d’époque en noir et blanc) sur la famille Bugatti et ses quatre créateurs : Carlo, ébéniste à Milan, père d’Ettore, ainsi que Jean et Rembrandt, les fils d’Ettore. Ces documents, tournés en 16 mm, permettront de visionner également la fabrication d’une voiture, la fonderie, les ateliers d’usinage, d’assemblage et d’essais. Pour l’occasion, la Maison Rurale accueillera une invitée de marque : la Bugatti 35 B, prototype des voitures de course construites de 1924 à 1930, qui firent trembler l’univers de la compétition automobile. A leur volant, les pilotes Bugatti remportent pas moins de 1851 victoires. Ce chef-d’œuvre absolu, alliant parfaitement l’aérodynamisme et l’esthétique, mérita le surnom de « Pur sang ». Il suscite encore l’admiration avec sa carrosserie en aluminium épousant le châssis, son fin radiateur en fer à cheval et sa pointe arrière remarquablement dessinée. Fait unique dans les annales de l’automobile, Ettore décida de commercialiser cette voiture révolutionnaire et elle devint la monture favorite des pilotes amateurs, gentleman du volant. L’exposition de voitures miniatures « Des autos dans le rétro » sera toujours accessible pour émerveiller petits et grands. • De 11h à 18h : Exposition de voitures miniatures « Des autos dans le rétro». • 16h : Conférence « Les Bugatti à Molsheim» par Daniel LAPP, membre fondateur des Enthousiastes Bugatti Alsace. L’accès à l’évènement nécessite la présentation d’un certificat sanitaire.

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

Dimanche 1er août, la Maison Rurale mettra le constructeur automobile italo-alsacien Bugatti à l’honneur. Ettore Bugatti est l’un des fondateurs de l’industrie des automobiles de luxe en Alsace.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T11:00:00 2021-08-01T18:00:00