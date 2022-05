Journée Bretonne Rando & Fest-Noz Plumieux, 28 mai 2022, Plumieux.

Journée Bretonne Rando & Fest-Noz Plumieux

2022-05-28 – 2022-05-28

Plumieux Côtes d’Armor Plumieux

RANDONNEES: Départs à partir de Le Chef du Bosc de 14h00 (jusqu’à 17h00). Cette randonnée se déroulera autour du village ; le patrimoine existant sur le secteur sera intégré à la rando avec un détour en forêt pour la rando pédestre. Pour les personnes désirant découvrir le secteur d’une manière plus sympathique, une calèche sera mise à disposition.

– RANDONNEE PEDESTRE (6, 9 et 12 kms) : (4€, attention : chiens interdits en forêt)

– RANDONNEE VTT (12, 25 et 40 kms) (5€).

En parallèle, :

– exposition d’anciennes photos du secteur, petits jeux bretons seront à disposition des enfants et des adultes, jeux de palets.

– en début de soirée : concours de cidre ouvert aux habitants de Plumieux. Inscriptions et renseignements par téléphone.

– 19h30 : APERO Concert avec LES TROMPES DU PORHOET – repas (uniquement sur réservation au 06 50 31 64 78) & Fest-Noz sous hangar, dans le village de « Le Chef du Bosc »

Repas uniquement sur réservations : 06 50 31 64 78

FEST NOZ animé par TRISKELE MAGIC et DISKED à 21h30, entrée gratuite).

+33 6 62 91 11 20

RANDONNEES: Départs à partir de Le Chef du Bosc de 14h00 (jusqu’à 17h00). Cette randonnée se déroulera autour du village ; le patrimoine existant sur le secteur sera intégré à la rando avec un détour en forêt pour la rando pédestre. Pour les personnes désirant découvrir le secteur d’une manière plus sympathique, une calèche sera mise à disposition.

– RANDONNEE PEDESTRE (6, 9 et 12 kms) : (4€, attention : chiens interdits en forêt)

– RANDONNEE VTT (12, 25 et 40 kms) (5€).

En parallèle, :

– exposition d’anciennes photos du secteur, petits jeux bretons seront à disposition des enfants et des adultes, jeux de palets.

– en début de soirée : concours de cidre ouvert aux habitants de Plumieux. Inscriptions et renseignements par téléphone.

– 19h30 : APERO Concert avec LES TROMPES DU PORHOET – repas (uniquement sur réservation au 06 50 31 64 78) & Fest-Noz sous hangar, dans le village de « Le Chef du Bosc »

Repas uniquement sur réservations : 06 50 31 64 78

FEST NOZ animé par TRISKELE MAGIC et DISKED à 21h30, entrée gratuite).

Plumieux

dernière mise à jour : 2022-04-29 par