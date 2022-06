Journée bouturage

2022-08-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-21 17:00:00 17:00:00 Apprendre à bouturer les végétaux herbacées et semi ligneux. Appréhender les bases de biologie et les techniques horticoles.

Vous pouvez venir avec une plante que vous souhaitez multiplier.

A partir de 12 ans

