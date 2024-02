Journée botanique, sortie nature et conférence Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson, jeudi 14 mars 2024.

Anne Richard, botaniste, propose une journée en deux temps.

Plantes sauvages comestibles autour du Prieuré récoltes et dégustations.

Une matinée pour une approche très sensitive de la nature, notamment pour découvrir la richesse de la flore de la Baie. Une matinée sur le terrain pour cueillir, connaître et reconnaître les plantes sauvages comestibles. Après la récolte le petit groupe de 15 personnes concoctera un pesto et une salade qui viendront agrémenter le pique-nique de chacun.

Sur réservation.

Deuxième partie de la journée Conférence

Les plantes dans la Bible le cèdre, l’amandier, l’ivraie, la rue et bien d’autres végétaux, au regard d’une botaniste

La nature est très présente dans la Bible, aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Près de cent espèces végétales y sont mentionnées. Une grande place est faite à l’environnement, création de Dieu. Anne Richard vous invite à travers une vidéoconférence à découvrir ces arbres et plantes herbacées qui existent toujours aujourd’hui et qui étaient déjà là au temps de Jésus.

Anne Richard Originaire de Mortain dans le sud Manche où elle a découvert la nature grâce à son père. Ingénieur en agriculture de formation, naturaliste spécialisée en botanique. Depuis plus de 30 ans, elle anime régulièrement des stages destinés à tous les publics sur la reconnaissance et l’utilisation des plantes communes. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les plantes sauvages, parus chez Geste éditions et Métive. Le dernier, Jeux buissonniers est paru en 2022 aux éditions La nage de l’ourse.

En 2004, elle crée l’association A fleur de marée pour promouvoir et faire découvrir le patrimoine naturel et plus particulièrement la flore.

– 10h00 Rendez-vous au Prieuré Cueillette sur place et dans la Baie Nombre de places limité.

Inscription obligatoire sur https://my.weezevent.com/journee-botanique

– 12h00 Réalisation d’un pesto et d’une salade à partir de la cueillette puis déjeuner au Prieuré. Apporter son déjeuner à base de céréales (riz, pâtes…).

Tarif 15 € /personne (sortie cueillette et dégustation)

– 14h30 Conférence Les plantes dans la Bible Participation libre aux frais Places illimitées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 10:00:00

fin : 2024-03-14

Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

Pontorson 50170 Manche Normandie

