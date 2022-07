Journée botanique à Boursay, 27 août 2022, .

Journée botanique à Boursay



2022-08-27 13:30:00 – 2022-08-27 16:30:00

Journée botanique à Boursay. Le matin : stage Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales : découverte de leurs usages au quotidien. Tout public avec Davy Cosson. L’après-midi : formation avancée de botanique utile : les plantes comestibles et médicinales et comment se soigner avec Davy Cosson. Public averti.

Stage Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales et formation avancée de botanique utile.

+33 2 54 80 92 01

Journée botanique à Boursay. Le matin : stage Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales : découverte de leurs usages au quotidien. Tout public avec Davy Cosson. L’après-midi : formation avancée de botanique utile : les plantes comestibles et médicinales et comment se soigner avec Davy Cosson. Public averti.

Pixabay

dernière mise à jour : 2022-06-29 par