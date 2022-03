Journée botanique à Anglars Anglars Anglars Catégories d’évènement: Anglars

Anglars Lot Anglars EUR Au programme: plantes comestibles et salades de printemps – le matin: petite balade autour du village avec recherche et reconnaissance de plantes comestibles

– le midi : pique-nique partagé accompagné d’une grande salade de printemps réalisée à partir des plantes cueillies – l’après-midi: examen plus approfondi des plantes ramassées (pour parfaire la reconnaissance) et utilisation en cuisine

Le nombre de personnes étant limité à une douzaine, il est nécessaire de s’inscrire par retour de mail. leboisdefargues/leontine bonne

