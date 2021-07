Cahors Cahors Cahors, Lot Journée « Bons Vivants » Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Journée « Bons Vivants » Cahors, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Cahors. Journée « Bons Vivants » 2021-07-24 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-24 18:00:00 18:00:00

Cahors Lot Cahors Lot Réservation conseillée. Le samedi 24 juillet, le pack gourmand – Plaisirs du vin, les Petits Producteurs, Côté Sud, les Gourmandises de Lilu, et Gueuleton – organise une journée « Bons vivants », de 10 h 30 à 18 h, place Champollion et parc Olivier de Magny. Les convives vont en prendre plein les papilles : agneau du Quercy (et ses pommes de terre) au tournebroche Gueuleton (18 euros), tapas et plats au brasero par les Petits Producteurs et Côté Sud, et fougasse et pain perdu toujours au brasero par Jérôme Moulinou. Les vignerons feront déguster leurs nectars côté parc : Matthieu Cosse, Thomas Raynal, Sébastien Dauliac, Pascal Verhaeghe, Julien et Sophie Ilbert, Valérie Courrèges, Pierre Pradel, Lyse Gayraud, Germain Croisille, Catherine Maisonneuve…). Régal annoncé ! +33 5 65 31 26 24 Réservation conseillée. vin_pixabay dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT Cahors – Vallée du Lot Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville 44.4475#1.4438

