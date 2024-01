Journée « biodiversité » Rillé Jouhet, samedi 1 juin 2024.

Nous proposons d’accueillir un public intéressé par les enjeux de la biodiversité le 1 juin 2024 de 10h à 18h.

Au programme, une conférence-débat (les implications sociales et politiques de la biodiversité) suivie d’un déplacement sur site (découverte de la biodiversité des prairies, bois-taillis et zones humides) pour se rendre compte de la biodiversité existante dans la campagne du Sud-Vienne.

Sur inscription, participation aux frais 5 €, apporter votre pique-nique.

Renseignements et inscriptions arlotj@wanadoo.fr

Rillé 86500 Jouhet

