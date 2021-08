Journée Biodiversité | Le Bel Automne Kergrist-Moëlou, 3 octobre 2021, Kergrist-Moëlou.

Journée Biodiversité | Le Bel Automne 2021-10-03 10:00:00 – 2021-10-03 17:30:00

Kergrist-Moëlou Côtes d’Armor Kergrist-Moëlou

Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

Week-end Biodiversité organisé par Cicindèle.

– Expositions à partir de 10h30

Photographie Nature

L’arbre et la forêt – à la Maison des landes et tourbières et l’enclos paroissial.

Collection d’arthropodes vivants et naturalisés (faune locale et mondiale) de Michel Collin, entomologiste, spécialiste des insectes et fondateur du Bureau d’Etudes en Entomologie. Rencontre et échanges en dehors des sorties nature.

A 10h : Balade aux champignons

Sortie avec Michel Sibéril, animateur nature. Découvrez le monde fascinant des champignons et des sous-bois.

A 10h : A la recherche des insectes

Sortie avec Michel Collin, entomologiste. En vrai explorateur de l’écosystème et grâce au matériel fourni, observez et récoltez les insectes autour de vous. Identification, classification et étude du milieu.

A 10h30 : Sur la trace des arbres du bocage breton

Conférence-diaporama avec Jean-Luc Le Jeanne, animateur nature. En quatre générations, une grande part des utilisations traditionnelles des arbres et arbustes du bocage a disparu. C’est en retraçant les usages et les fonctions du bocage et de ses plantes que nous irons sur les traces de cette perte de savoirs et de mémoire.

De 14h à 17h : Jeu-enquête « La disparition des insectes ».

Animé par Cicindèle. A partir de 7 ans (enfants accompagnés).

De 14h à 17h : Une fleur en aquarelle

Atelier de découverte des bases de l’aquarelle, avec Joris Munier, aquarelliste. Création pas à pas d’un sujet commun : une fleur. Matériel compris. 10€/pers.

A 14h30 : A la recherche des insectes

Sortie avec Michel Collin, entomologiste. Voir ci-dessus.

A 15h : Les plantes secrètes, magiques et symboliques de Bretagne

Conférence par Roland Mogn, botaniste, fondateur de la base de données Plantkelt, Docteur en Celtique.

La culture bretonne regorge de croyances, de rites et de traditions liés aux plantes. Mais quelle est la partie scientifique et la partie sociétale de ces traditions ? Faut-il les dissocier ? Comment ces plantes ont gagné leur dimension magique ? Roland Mogn trouve dans les mémoires collectives un arsenal de plantes aux propriétés extraordinaires et s’attache à connaître ce qui a fait d’elles des plantes secrètes, magiques ou symboliques.

En partenariat avec Cicindèle, dans le cadre du week-end Biodiversité.

Restauration et buvette sur place. Animations gratuites (sauf Aquarelle)

Animations sur réservation.

Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh

