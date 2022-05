Journée bio à la ferme Ourouer-les-Bourdelins, 15 mai 2022, Ourouer-les-Bourdelins.

Journée bio à la ferme Ourouer-les-Bourdelins

2022-05-15 – 2022-05-15

Ourouer-les-Bourdelins Cher Ourouer-les-Bourdelins

Virginie Roger créée en 2011 « Le Jardin Gourmand d’Antoinette », elle transforme ses récoltes en confiture, chutney, confit et accorde une importance particulière au Safran qu’elle cultive et ajoute dans certaines de ses recettes.

Vous pourrez visiter sa ferme et comprendre son travail et ses méthodes de production. Thomas Mousseau a ouvert sa micro-brasserie Ouche Nanon en 2010 et sa distillerie Ouche Nanon en 2015. Il propose aujourd’hui une large gamme de bières toutes uniques ainsi que plusieurs spiritueux. La distillerie est au cœur d’Ourouer-les-Bourdelins, ce sera donc l’occasion de partir à sa rencontre.

Lors de cette journée, venez profiter également d’un marché de producteurs et transformateurs bio et locaux, mais aussi d’artisans locaux.

Vous pourrez écouter le groupe de Jazz

Pour cette nouvelle édition de la journée Bio de Printemps à la ferme nous nous installons au cœur d’Ourouer-les-Bourdelins !

Car cette année ce n’est pas un mais deux producteurs qui nous ouvrent leurs portes : Au jardin Gourmand d’Antoinette et Ouche Nanon.

bioberry@bio-centre.org +33 6 37 67 32 21 http://bioberry.fr/

© BioBerry

Ourouer-les-Bourdelins

