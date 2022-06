Journée bien-être Tournon-d’Agenais, 10 juillet 2022, Tournon-d'Agenais. Journée bien-être

Salle multisports Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

2022-07-10 – 2022-07-10 Tournon-d’Agenais

Lot-et-Garonne Tournon-d’Agenais EUR 0 0 Journée du bien-être avec 30 stands : thérapeutes, arts divinatoires, créateurs, artisans, produits du corps…

Animation spéciale à 11h avec la Tribu Aiyanat’s danse Tribal Ats.

Tombola avec un bol tibétain en 1er lot, restauration bio et buvette sur place. Journée du bien-être avec 30 stands : thérapeutes, arts divinatoires, créateurs, artisans, produits du corps…

Animation spéciale à 11h avec la Tribu Aiyanat’s danse Tribal Ats.

Tombola avec un bol tibétain en 1er lot, restauration bio et buvette sur place. +33 6 37 52 80 05 Journée du bien-être avec 30 stands : thérapeutes, arts divinatoires, créateurs, artisans, produits du corps…

Animation spéciale à 11h avec la Tribu Aiyanat’s danse Tribal Ats.

Tombola avec un bol tibétain en 1er lot, restauration bio et buvette sur place. La Forêt Indigo

Tournon-d’Agenais

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tournon-d'Agenais Autres Lieu Tournon-d'Agenais Adresse Salle multisports Tournon-d'Agenais Lot-et-Garonne Ville Tournon-d'Agenais lieuville Tournon-d'Agenais Departement Lot-et-Garonne

Journée bien-être Tournon-d’Agenais 2022-07-10 was last modified: by Journée bien-être Tournon-d’Agenais Tournon-d'Agenais 10 juillet 2022 Salle multisports Tournon-d'Agenais Lot-et-Garonne

Tournon-d'Agenais Lot-et-Garonne