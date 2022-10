Journée Bien-être Saint-Sulpice-de-Guilleragues Saint-Sulpice-de-Guilleragues Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Sulpice-de-Guilleragues

Journée Bien-être Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 16 octobre 2022, Saint-Sulpice-de-Guilleragues. Journée Bien-être

9 le bourg est Saint-Sulpice-de-Guilleragues Gironde

2022-10-16 09:30:00 – 2022-11-06 17:00:00 Saint-Sulpice-de-Guilleragues

Gironde Saint-Sulpice-de-Guilleragues EUR 50 Une journée pour prendre soin de vous, pour prendre le temps d’être à l’écoute de votre corps, de votre respiration, de vos ressentis.

Au programme plusieurs ateliers sur la journée notamment, le matin, un atelier automassage du ventre suivi d’un moment convivial autour d’un déjeuner, puis l’après-midi un atelier découverte Qi Gong, suivi d’un atelier découverte sophrologie dynamique avec exercices alliant respiration, décontraction musculaire, relaxation et visualisation.

Vous avez la possibilité de ne participer qu’à un ou deux ateliers, n’hésitez pas à contacter l’organisatrice pour plus de détails.

Isabelle Delebarre

Saint-Sulpice-de-Guilleragues

