Journée Bien Etre Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher Catégories d’évènement: 18400

Saint-Florent-sur-Cher

Journée Bien Etre Saint-Florent-sur-Cher, 19 juin 2022, Saint-Florent-sur-Cher. Journée Bien Etre Saint-Florent-sur-Cher

2022-06-19 09:30:00 – 2022-06-19 18:00:00

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Stand et marché et e.ateliers gratuits tout au long de la journée : réflexologie, hypnose, sophrologie, luminothérapie , ayurveda, gestion des emotions, soins énergétiques, sylvothérapie, massage crânien… Venez à la rencontre des professionnels du bien être dans le parc du Chateau. Stand et marché et e.ateliers gratuits tout au long de la journée : réflexologie, hypnose, sophrologie, luminothérapie , ayurveda, gestion des emotions, soins énergétiques, sylvothérapie, massage crânien… Ville de Saint Florent sur Cher

