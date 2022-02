Journée Bien Être – Présentation du bol d’air Jacquier et de l’aromathérapie Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Journée Bien Être – Présentation du bol d’air Jacquier et de l’aromathérapie Dax, 26 mars 2022, Dax. Journée Bien Être – Présentation du bol d’air Jacquier et de l’aromathérapie Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 19:00:00 Carrément Curieux 22 rue Neuve

Dax Landes EUR 3 3 Présentation du bol d’air Jacquier (Méthode naturelle d’oxygénation cellulaire qui utilise la résine de pin des Landes).

Découverte de l’aromathérapie avec Johan Lorrain. Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Carrément Curieux 22 rue Neuve Ville Dax lieuville Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Journée Bien Être – Présentation du bol d’air Jacquier et de l’aromathérapie Dax 2022-03-26 was last modified: by Journée Bien Être – Présentation du bol d’air Jacquier et de l’aromathérapie Dax Dax 26 mars 2022 Dax Landes

Dax Landes