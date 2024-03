Journée bien-être Rue Henri Barbusse Nevers, samedi 23 mars 2024.

Journée du Bien-Être au Parc Roger Salengro à NEVERS. Un village « bien-être » sera sur place de 10h à 16h avec la participation de partenaires associatifs et clubs sportifs. Profitez-en pour participer aux différentes animations, initiations et démonstrations prévues ce jour. Rendez-vous au village.

4 thèmes dans la programmation de cette édition 2024 Activités physiques douces, relaxation (yoga), accompagnement médical (lutte contre la sédentarité, le surpoids, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, etc) et la diététique.

Entrée du parc gratuite. 0 0 EUR.

Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

