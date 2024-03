Journée bien-être « Eveillez vos Trésors de Bien Etre » Fleurey-sur-Ouche, dimanche 1 septembre 2024.

Journée bien-être « Eveillez vos Trésors de Bien Etre » Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Véronique Massages Bien-être ajusté® et soins énergétiques @votremassage.fr

Aline, Yoga et Yoga du rire @alinejoyeuxyoga.com

Emmanuelle Sylvothérapie, soins aux bols tibétains . facebook Emmanuelle / instagram @lessentiel.nature

Françoise Shiatsu. DonIn

Françoise Lithothérapie Facebook Enerjoie

Jacky Qi Qonq @art-et-energie.com

Katerine Massages Thaï, Méditation, association Explor&ssence

Marianne et Patrick, Herboristes Au fil des cueillettes à Lantenay

Michelle Bains sonores www.michelleserres.fr

Bernard Ecoute Empathique

Pascale Massages Respire, ajusté® @pascaleheck21.com

Programme des séances et ateliers, affiché à l’entrée du site.

Inscription sur place Participation aux soins 5€/personne et par atelier,

Prévoir couverture ou tapis de sol, Chaussures de marche, eau , et pique-nique.

Petite restauration possible (galettes salées sucrées),

Accès à la FERME à pied ou à vélo par Flavignerot (3 km) ; La rente de Chamerey (4 km) ; Velars sur Ouche- La Cude, Rente du Bon Pasteur (6 km) ; par la route de Fleurey (vers panneau d’indication PARKING ICI du chemin blanc) (3 km).

Respectons ensemble ce magnifique site qui nous accueille pour cette belle journée.

Eloignons les voitures, repartons avec nos déchets…

Pour tout renseignements

Véronique »Votre Massage » Velars sur ouche 06.81.91.04.60 21votremassage@gmail.com 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 10:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Ferme du Leuzeu

Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Journée bien-être « Eveillez vos Trésors de Bien Etre » Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION CÔTE-D’OR