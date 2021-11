Journée bien-être entre filles Jaux, 5 décembre 2021, Jaux.

Journée bien-être entre filles Jaux

2021-12-05 09:30:00 – 2021-12-05 13:30:00

Jaux 60880 Jaux

Vous l’attendiez Les Journées Copines sont de retour pour un moment de Bien-être garanti !

Venez le temps de quelques heures, faire une parenthèse de bien-être et de détente entre copines ou seule dans un cadre chaleureux et atypique où la bonne humeur et les rires seront présents.

Des ateliers programmés et sélectionnés rien que pour vous par nos prestataires locaux afin de vous cocooner : massage, hypnose, relaxation et énergétique, aromathérapie, cours et tutos beauté…

Le programme : Durant 4 heures vous vous promènerez dans les espaces du Chalet afin d’assister à des ateliers qui dureront chacun entre 20 et 30 minutes, cela vous laissera le temps de vous faire chouchouter, de découvrir de nouvelles pratiques et de lâcher prise. Vous aurez également le temps de faire des pauses, de papoter entre filles et de vous poser tranquillement afin de profiter du moment présent.

Alors n’attendez pas, prenez du temps pour vous et surtout prenez soin de vous !

Le principe vous plaît ? Pour toute demande de réservation et d’information, contactez-moi le 06 50 26 24 37 ou homeline60@gmail.com

homeline60@gmail.com +33 6 50 26 24 37

Journée bien-être entre filles

Jaux

