Journée bien-être dédiée aux femmes Najac, dimanche 10 mars 2024.

Journée bien-être dédiée aux femmes Najac Aveyron

L’association Souffle sur la Vie est heureuse de vous accueillir dans son havre de Paix et lieu de ressourcement, à Najac Puechiguier, le dimanche 10 mars 2024, de 9h30 à 17h30 pour sa première journée Bien-être de l’année qui sera dédiée aux Femmes.

Cette journée sera animée par Sylvie et Annie.

Ce sera une journée rien que pour Vous mesdames, qui vous permettra de vous reconnecter avec votre Essence Divine et votre femme intérieure.

✔Au programme automassage do-in de la femme, méditation guidée, atelier découverte des huiles essentielles du Féminin sacré, atelier toucher bienveillant, atelier d’art-therapie, danse de la Déesse.

Le programme complet vous sera envoyé lors de votre inscription.

✔Tarif 60 €/Par personne. Repas du midi et Collation de bienvenue compris.

✔Places limitées à 10 personnes. Réservation obligatoire par mail à soufflesurlavie@yahoo.com

Un acompte de 10 euros vous sera demandé pour valider votre inscription par chèque ou carte bleue via le lien suivant

https://my.weezevent.com/journee-bien-etre-dediee-aux-femmes

✔Consignes Prévoir une tenue confortable, un tapis de fitness, un plaid et une bouteille d’eau.

✔Intervenantes

– Sylvie Lombard, art-thérapeute, facilitatrice de Biodanza, et formatrice en outil de développement personnel.

– Annie TISSIER, association Souffle Sur La Vie présidente de l’association, massothérapeute et énergéticienne, formatrice en massages bien-être et soins énergétiques. Formée à l’aromathérapie familiale et énergétique.

✔Information et réservation

Association Souffle sur la vie

Lieu-dit Puechiguier 12270 Najac Tél 06.81.92.48.68

www.soufflesurlavie.com

Mail soufflesurlavie@yahoo.com60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10

fin : 2024-03-10

Puechiguier

Najac 12270 Aveyron Occitanie soufflesurlavie@yahoo.com

