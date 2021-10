Villenave-d'Ornon Centre socioculturel Saint-Exupéry Gironde, Villenave d'Ornon Journée bien-être Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Centre socioculturel Saint-Exupéry, le samedi 20 novembre à 10:00

Organisé par l’association VO belles stars en partenariat avec le centre socioculturel Saint-Exupéry. —————————————————————————————————– **Au programmes (sous réserve de modification):** * Ateliers soins bien être : massage dos, thalasso pieds, réflexologie, bio-énergie de l’être, hypnose du bien être, sonothérapie, lithothérapie, Reiki, vente produits soins bien être …ateliers soins esthétiques : soins des mains, ongles, soins du visage, maquillage, coiffure… * Un coin salon pour invite à déguster thé, café et autres douceurs… **Pour le bon déroulement des espaces :** * Les enfants ne sont pas acceptés en dessous de 10 ans. Atelier ados pour les 10 à 14 ans : soins mains, vernis, coiffure, maquillage. Ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Les autres espaces sont réservés aux adultes. * Emmener au moins deux serviettes de bain et tongs (soins et massage pieds). **A retenir** Venir avec les cheveux propres lavés le matin pour les coupes et coiffures Si soins corporels , prendre une douche avant de venir. Aucun soin et massage ne seront donnés sur une peau irritée ou avec des lésions.

Ouvert à tout public • Entrée (accès à tous les ateliers) 15 € • Adhérents VO Belles stars 5 € • Adhérents CSC ou associations partenaires 10 € • Enfants de 10 à 14 ans 5€

Aujourd’hui je m’occupe de moi ! Centre socioculturel Saint-Exupéry 33, chemin Gaston, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00

