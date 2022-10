Journée bien-être avec l’âme d’elfe Bozouls Bozouls BozoulsBozouls Catégories d’évènement: Aveyron

Aveyron Aveyron Bozouls 80 EUR Le 30 octobre 2022 au moulin de Bozouls, Aurore et Delphine de l’âme d’elfe, vous accueillent et vous accompagnent tout au long d’une journée bien-être, vers une compréhension de votre être par des ateliers divers et issus de leur pratique spirituelle, ésotérique et de praticiennes holistiques. Au programme 9h30 : Ouverture du cercle de parole.

10h15 : Atelier Ancrage cosmo tellurique (en extérieur si météo favorable) 12h : repas 13h45 : atelier méditatif « voyage dans mes profondeurs pour un retour à ma lumière » 15h à 17h : Atelier créatif, Shiatsu visage (15min) et guidance (15min)

17h15 : fermeture du cercle Prévoir tenue en fonction de la météo.

Réservation obligatoire par téléphone De l’ombre à la lumière OT Terres d’Aveyron

