Journée bien-être avec APF France Handicap

Rue Kléber TARBES à l'arsenal restaurant d'entreprises

2023-03-18 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-18 17:00:00 17:00:00

TARBES Rue Kléber

Tarbes

Hautes-Pyrénées

L’APF France Handicap organise cette journée sur le thème du bien-être à destination des familles.

Les parents sont en première ligne quand le handicap survient. Ils doivent maintenir l’équilibre et l’harmonie au sein de la famille. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Au-delà de la situation de handicap elle-même, qui peut générer un sentiment d’injustice, de culpabilité, de peurs, les obstacles sont nombreux : les démarches administratives permanentes, le parcours de leur enfant jusqu’à l’âge adulte, l’école, la formation, le travail, les déplacements, le logement, et leur vie sociale, affective et sentimentale.

Suite à la pandémie du Covid, nous nous sommes orientés vers des thèmes qui pourraient faire du bien aux personnes en situation de handicap, aux familles, aux parents d’enfants en situation de handicap ou eux-mêmes en situation de handicap.

La journée se déroulera en plusieurs étapes :

Le matin : apports théoriques et échanges, ponctués de saynètes

– Comment s’autoriser en prendre soin de soi sans culpabilité ?

– Pourquoi ce n’est pas si facile ?

– Quelles sont nos résistances ?

– Témoignages

L’après-midi : ateliers détente et bien-être

– Sport santé

– Modelage et relaxation

– Nutrition et diététique

– Recycl’Art (environnement et recyclage)

– Théâtre

odile.legalliotte@apf.asso.fr +33 5 62 93 86 07

TARBES Rue Kléber Tarbes

