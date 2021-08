Journée bien être au potager Asques, 29 août 2021, Asques.

Journée bien être au potager 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29 19:30:00 Route de Martel Le potager partagé d’Asques

Asques Gironde Asques

EUR 5 20 Une journée de conférences et d’ateliers:

9H00 – Petit déjeuner et conférence autour du miel

10H00 – Atelier Taï Chi en pleine nature

11H00 – Conférence ! Manger moins de viande ! mais comment ?

12H00 – Conférence ! Manger des fleurs ! mais lesquelles ?

12H30 – Repas sous les fruitiers

Amenez vos couverts et vos mets, les pot’âgés partageront leurs recettes

14h30 – Conférence ! Le toucher a du sens ! mais pourquoi ?

15h30 – Atelier Qi Qong en pleine nature

16H30 – Conférence Hypnose Ericksonienne

17H30 – Atelier Yoga Intégral

18H30 – Atelier Méditation en pleine conscience

Une journée de conférences et d’ateliers:

9H00 – Petit déjeuner et conférence autour du miel

10H00 – Atelier Taï Chi en pleine nature

11H00 – Conférence ! Manger moins de viande ! mais comment ?

12H00 – Conférence ! Manger des fleurs ! mais lesquelles ?

12H30 – Repas sous les fruitiers

Amenez vos couverts et vos mets, les pot’âgés partageront leurs recettes

14h30 – Conférence ! Le toucher a du sens ! mais pourquoi ?

15h30 – Atelier Qi Qong en pleine nature

16H30 – Conférence Hypnose Ericksonienne

17H30 – Atelier Yoga Intégral

18H30 – Atelier Méditation en pleine conscience

+33 6 13 80 12 34

Une journée de conférences et d’ateliers:

9H00 – Petit déjeuner et conférence autour du miel

10H00 – Atelier Taï Chi en pleine nature

11H00 – Conférence ! Manger moins de viande ! mais comment ?

12H00 – Conférence ! Manger des fleurs ! mais lesquelles ?

12H30 – Repas sous les fruitiers

Amenez vos couverts et vos mets, les pot’âgés partageront leurs recettes

14h30 – Conférence ! Le toucher a du sens ! mais pourquoi ?

15h30 – Atelier Qi Qong en pleine nature

16H30 – Conférence Hypnose Ericksonienne

17H30 – Atelier Yoga Intégral

18H30 – Atelier Méditation en pleine conscience

Vanessa et l’équipe des pot’âgés

dernière mise à jour : 2021-08-21 par OT du Fronsadais