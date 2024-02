Journée Bien-être au féminin Sury-en-Vaux, samedi 9 mars 2024.

Journée Bien-être au féminin Sury-en-Vaux Cher

Offres vous 3h de bien-être et de lâcher prise et laissez vous surprendre par une sélection d’ateliers secrets.

Pour toutes les femmes, même enceintes à partir de 18 ans

Découvrez une parenthèse enchantée avec des offres Bien-être de 3 heures dédiées à la détente et au lâcher-prise !

Laissez-vous surprendre par une sélection d’ateliers secrets conçus spécialement pour vous. Ouvert à toutes les femmes, même aux futures mamans à partir de 18 ans.

Réservez votre moment de bien-être dès maintenant et offrez-vous une expérience inoubliable45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Journée Bien-être au féminin Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois