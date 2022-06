Journée Bien-être au domaine d’Emilie Saint-Androny, 20 juillet 2022, Saint-Androny.

Journée Bien-être au domaine d’Emilie

16 Lieu-dit La Belle Étoile Saint-Androny Gironde

2022-07-20 – 2022-07-20

Saint-Androny

Gironde

EUR 149 Prisca vous accueille dans « le domaine d’Emilie » à Saint Androny pour partager une journée bien-être.

Accueil en matinée, avec petit déjeuner, thé et café. Vous partagerez ensuite le repas du midi ensemble. Tout au long de la journée, vous aurez accès à la piscine et au jacuzzi, et 3 soins vous seront proposés.

Découverte de la lithothérapie, avec possibilité d’acheter des bracelets et pierres.

Massothérapeute et thérapeute en psychogénéalogie, Réflexologie et CHI NEI TSANG.

Cette journée vous est proposée à 149€/personne.

Plus d’informations ou inscription au 06 13 53 58 15.

+33 6 13 53 58 75

Saint-Androny

