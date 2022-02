Journée bien-être – Association Regart’s Maison des Habitants et du Citoyen Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée bien-être – Association Regart’s Maison des Habitants et du Citoyen, 9 mars 2022, Nantes. 2022-03-09

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non 2 € à 5 € Inscription au 02 40 85 63 27 ou par mail : mediationregarts@hotmail.com Par l’association Regart’s, en partenariat avec l’école esthétique Silvya Terrade à Nantes. Prendre soin de soi, s’en donner le droit, c’est un premier pas vers l’émancipation. Telle est l’intention de cet événement qui propose aux habitants et habitantes du quartier tout un programme d’animations autour du bien-être : shooting photo, coiffure, soins du visage, maquillage flash, jeux… Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes Maison des Habitants et du Citoyen adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr

