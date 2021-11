Journée bénévole au Château Fort Guise, 21 novembre 2021, Guise.

Journée bénévole au Château Fort Guise

2021-11-21 – 2021-11-21

Guise Aisne Guise

Le Château-Fort de Guise ouvre ses deux portes à tous, mineurs et majeurs, pour une journée d’activité bénévole ! Mise en valeur et aménagement du monument sont au programme. Le repas du midi est offert mais c’est l’occasion pour tous de ramener un petit quelque chose de chez lui ! Inscription et informations via l’adresse contact@clubduvieuxmanoir.fr. À très vite chez les Ducs !

chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr +33 3 23 61 11 76

Club du Vieux manoir

Guise

dernière mise à jour : 2021-11-05 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache