JOURNÉE BELLE EPOQUE – 2022
La Baule-Escoublac
2022-08-07 13:30:00

Devenu un classique estival de La Baule, cet évènement qui rend hommage aux années 20 à travers René Lacoste et Suzanne Lenglen est incontestablement le rendez-vous de la distinction, de l'élégance et de la convivialité. Habillés en tenues d'époque blanc, les équipes de doubles s'affrontent par séquence de 20' avec des raquettes en bois, sur les terrains en terre battue.

Tennis Club Le Garden
Avenue Gabrielle
La Baule-Escoublac
Loire-Atlantique

jany-latimier@hotmail.fr
https://www.facebook.com/TennisBelleEpoque/?fref=ts

