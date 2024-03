Journée Bekat’uros Tardets-Sorholus, samedi 20 avril 2024.

Le bar associatif Prefosta, à Tardets, accueille les animations de cette journée.

Elle est organisée en Soule par les personnes LGBTQIA+ et leurs allié.e.s et camarades pour donner la parole et leur place aux LGBTQIA+ du Pays basque intérieur. Le programme est riche et varié. À partir de 11h30 apéritif, 12h repas, 16h30 tour de ville, à partir de 19 h place à la musique. Nous vous attendons nombreux. Nous recherchons également des bénévoles. Merci de réserver pour le repas. 20 20 EUR.

Presfosta

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine prefosta.elkartea@gmail.com

