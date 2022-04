Journée Béarnaise Sauvagnon Sauvagnon Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauvagnon

Journée Béarnaise Sauvagnon, 30 avril 2022, Sauvagnon. Journée Béarnaise Rue du Béarn Parc Lechaud Sauvagnon

2022-04-30 – 2022-04-30 Rue du Béarn Parc Lechaud

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques Sauvagnon 7 7 EUR Par Lechaud :

15h : animations par les classes bilingues Occitan. Goûter : crêpes.

17h : spectacle de contes par Serge Mauhourat.

Au centre festif de Sauvagnon :

19h : animations musicales, Cantèras “Cantar per cantar”, “Chantons sous la douche”, “Lambrusquèra” et pour l’apéro, des producteurs locaux !

21h : repas Garburade, Pastis d’Amélie. Par Lechaud :

15h : animations par les classes bilingues Occitan. Goûter : crêpes.

17h : spectacle de contes par Serge Mauhourat.

Au centre festif de Sauvagnon :

19h : animations musicales, Cantèras “Cantar per cantar”, “Chantons sous la douche”, “Lambrusquèra” et pour l’apéro, des producteurs locaux !

21h : repas Garburade, Pastis d’Amélie. +33 6 73 65 00 79 Par Lechaud :

15h : animations par les classes bilingues Occitan. Goûter : crêpes.

17h : spectacle de contes par Serge Mauhourat.

Au centre festif de Sauvagnon :

19h : animations musicales, Cantèras “Cantar per cantar”, “Chantons sous la douche”, “Lambrusquèra” et pour l’apéro, des producteurs locaux !

21h : repas Garburade, Pastis d’Amélie. Sauvagnon

Rue du Béarn Parc Lechaud Sauvagnon

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauvagnon Autres Lieu Sauvagnon Adresse Rue du Béarn Parc Lechaud Ville Sauvagnon lieuville Rue du Béarn Parc Lechaud Sauvagnon Departement Pyrénées-Atlantiques

Sauvagnon Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvagnon/

Journée Béarnaise Sauvagnon 2022-04-30 was last modified: by Journée Béarnaise Sauvagnon Sauvagnon 30 avril 2022 Pyrénées-Atlantiques Sauvagnon

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques