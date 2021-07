Saint-Caprais Saint-Caprais Allier, Saint-Caprais Journée autour d’un barbecue Saint-Caprais Saint-Caprais Catégories d’évènement: Allier

Saint-Caprais

Journée autour d’un barbecue Saint-Caprais, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Caprais. Journée autour d’un barbecue 2021-07-10 12:00:00 12:00:00 – 2021-07-10 Salle Polyvalente Le Bourg

Saint-Caprais Allier Saint-Caprais EUR Journée autour d’un barbecue. Organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Caprais.



Samedi 10 Juillet à partir de 12h00, à la salle Polyvalente de Saint-Caprais. comitefetestcaprais@gmail.com +33 4 70 06 87 65 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Caprais Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Caprais Adresse Salle Polyvalente Le Bourg Ville Saint-Caprais lieuville 46.55067#2.7373