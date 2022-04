Journée “Autour du Vélo” centre ville Mignerette Catégorie d’évènement: Mignerette

Une journée d’animations “Autour du Vélo” est proposée par La Maison de la Forge et du Feu le dimanche 15 mai de 10 h à 18 h. Au programme : – 14h30 / 15h30 et 16h30 : démonstrations de VTT avec Nicolas VUILLERMOT, double champion du monde de VTT TRIAL. – Animations : circuits VTT 10 et 20 kms, vélo burlesque, piste de trail pour enfants, musée du vélo, – Bourse vélo : pièces détachées, vélos neufs et d’occasion, Solex Club de vélos présent. Restauration sur place Entrée : 2,50 € par personne / Gratuit – 10 ans Journée “Autour du Vélo” centre ville Rue de la Mairie, Mignerette Mignerette

