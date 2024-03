Journée autour des spécialités du Gard et repas campagnard Place des aires Martigues, dimanche 12 mai 2024.

Journée autour des spécialités du Gard et repas campagnard Une excursion en autocar au départ de Martigues direction Vezenobres, village médiéval, gardien des Cévennes. Dimanche 12 mai, 07h45 Place des aires Tarif unique : 70€

Début : 2024-05-12T07:45:00+02:00 – 2024-05-12T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-12T07:45:00+02:00 – 2024-05-12T18:30:00+02:00

7h45 : Rendez-vous à la Place des Aires.

10h30 : Visite de la maison de la figue à Vezenobres. Vezenobres est un village médiéval , gardien des Cévennes et haut lieu du patrimoine régional. Dans un cadre pittoresque, retracez l’histoire de ce fruit en dégustant de succulents produits locaux.

11h30 : Départ pour le restaurant situé à Courry

12h30 : Déjeuner au restaurant Les Chênes. Repas pantagruélique …Cuisine de terroir faite maison. En pleine campagne dans le parc des Cévennes

Pain cuisiné et terrine de fromage de tête et terrine de pâté, mousse de canard, salade et saucisson, caillette chaude et boudin chaud, écrevisses.

Liqueur de châtaigne, gigot d’agneau et rognon de boeuf, pommes de terre à l’oignon. Fromage. Coupe ardéchoise. Apéritif + Vin à volonté + café

Après-midi : Promenade digestive autour du restaurant

15h30 : Départ pour Martigues.

Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues et sur www.martigues-tourisme.com

