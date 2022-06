Journée autour de la vache et du bouvillon

Journée autour de la vache et du bouvillon



2022-08-07 14:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 Dans l'Outre-Forêt, pas de ferme sans vaches, veaux ni génisses. Une belle « Vosgienne » et un taurillon se laisseront admirer tout l'après-midi. Assistez et participez à une traite manuelle à la mode d'autrefois et au barattage de beurre.

