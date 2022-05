JOURNÉE AUTOUR DE LA TOPONYMIE LOCALE Centre occitan Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

JOURNÉE AUTOUR DE LA TOPONYMIE LOCALE Centre occitan Rochegude, 14 mai 2022, Albi. JOURNÉE AUTOUR DE LA TOPONYMIE LOCALE

Centre occitan Rochegude, le samedi 14 mai à 11:00

11h à 18h, Centre occitan Rochegude 28 rue Rochegude. centre-occitan-rochegude.org Conférence, exposition, ateliers et table-ronde avec Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, spécialistes de la toponymie occitane. Centre occitan Rochegude 28 rue Rochegude Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Centre occitan Rochegude Adresse 28 rue Rochegude Albi Ville Albi lieuville Centre occitan Rochegude Albi Departement Tarn

Centre occitan Rochegude Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

JOURNÉE AUTOUR DE LA TOPONYMIE LOCALE Centre occitan Rochegude 2022-05-14 was last modified: by JOURNÉE AUTOUR DE LA TOPONYMIE LOCALE Centre occitan Rochegude Centre occitan Rochegude 14 mai 2022 Albi Centre Occitan Rochegude Albi

Albi Tarn