Journée autour de la Seine à Vélo Harfleur, 15 mai 2022, Harfleur.

Journée autour de la Seine à Vélo Harfleur

2022-05-15 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Harfleur Seine-Maritime Harfleur

La Communauté Urbaine et l’Office de Tourisme Le Havre-Etretat organisent une journée autour de la Seine à Vélo, en proposant un parcours entre Harfleur et la plage du Havre, point d’arrivée de l’itinéraire. Aux points de départ et d’arrivée, des animations sont prévues autour de la thématique du vélo en lien avec plusieurs acteurs locaux.

Le dimanche 15 mai de 12h à 18h.

(Programmation en cours de finalisation)

contact@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 32 74 04 04

Harfleur

