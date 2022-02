Journée autour de la grainothèque : ateliers Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Journée autour de la grainothèque : ateliers
Granville
2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-19 17:00:00

Découvrez la grainothèque pour prendre des graines et déposer vos surplus de graines ! Des animations vous seront proposées à cette occasion : ateliers de découverte sensorielle et de reconnaissance de graines avec Pierrick Bouchaud de la ferme de la Sittelle (St Vigor des Monts), lectures d'albums pour les enfants, activité manuelle de création avec des graines de courges, jeux de société, semis, mise en sachet de graines pour la grainothèque.

mediatheque@ville-granville.fr +33 2 33 50 34 09 https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/bibliotheque-numerique-carnaval-de-granville

