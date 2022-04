Journée autour de la céramique Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Journée autour de la céramique Dax, 16 avril 2022, Dax. Journée autour de la céramique Patio d’Eyrose 3 rue d’Eyrose Dax

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-16 18:00:00 Patio d’Eyrose 3 rue d’Eyrose

Dax Landes EUR 0 0 A travers des démonstrations, des ateliers créatifs et la vente de ses produits, l’atelier Terres Animées vous fera découvrir l’univers fascinant de la céramique.

Atelier de modelage : 1H pour 15€ (inscription sur place en fonction des disponibilités). Une occasion de mettre les mains dans la terre A travers des démonstrations, des ateliers créatifs et la vente de ses produits, l’atelier Terres Animées vous fera découvrir l’univers fascinant de la céramique.

Atelier de modelage : 1H pour 15€ (inscription sur place en fonction des disponibilités). Une occasion de mettre les mains dans la terre +33 6 29 79 92 70 A travers des démonstrations, des ateliers créatifs et la vente de ses produits, l’atelier Terres Animées vous fera découvrir l’univers fascinant de la céramique.

Atelier de modelage : 1H pour 15€ (inscription sur place en fonction des disponibilités). Une occasion de mettre les mains dans la terre Carrément curieux

Patio d’Eyrose 3 rue d’Eyrose Dax

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Patio d'Eyrose 3 rue d'Eyrose Ville Dax lieuville Patio d'Eyrose 3 rue d'Eyrose Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Journée autour de la céramique Dax 2022-04-16 was last modified: by Journée autour de la céramique Dax Dax 16 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes