Journée autour de François AUGIÉRAS Sarlat-la-Canéda, 25 septembre 2021, Sarlat-la-Canéda.

Journée autour de François AUGIÉRAS 2021-09-25 – 2021-09-25

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda

EUR 6 18 Pèlerin de l’Absolu – Fragments d’un parcours : Lecture en-jeux : Chapelle des Pénitents blancs- 18h

Le Nouvel Etre (1h15) : Ancien théâtre – 20h30

Joël Vernet, écrivain et poète, passeur infatigable de l’œuvre d’œuvre immense, lira des fragments significatifs des biographies sensibles qu’il a écrites sur Augiéras. Ces fragments amèneront en écho la lecture par un comédien et une comédienne de lettres entières ou d’éclats de lettres ainsi que de courts extraits des récits. Débute alors un voyage de 50 minutes tout au long de cette existence qui fut éclair et feu de Joie, tempête et méditation au creux des sauvages et sublimes paysages du Périgord Noir ou dans le ventre de sa caverne à Domme, aventures cruelles et initiatrices au Mont Athos et en Afrique du Nord, sur les traces d’un autre grand poète de la limite: Arthur Rimbaud…

+33 5 53 31 09 49

