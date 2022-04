Journée auto passion Scherwiller Scherwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Scherwiller Bas-Rhin EUR Exposition de voitures anciennes et sportives, baptêmes en passager de véhicules sport ou de collection. Fonds reversés aux enfants nécessiteux en local. Baptêmes en passager de véhicules sport ou de collection +33 6 80 93 08 10 Exposition de voitures anciennes et sportives, baptêmes en passager de véhicules sport ou de collection. Fonds reversés aux enfants nécessiteux en local. Scherwiller

