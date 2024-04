Journée authentique à Feldbach Feldbach, dimanche 21 avril 2024.

Expo photos et maquette du village, visites guidées et contées, chasse au trésor, construct° d’une authentique maison à colombage échelle1/5e, jeux, buvette, collations

¿¿Découvrez l’authenticité de Feldbach lors de notre Journée Grand Public !

Plongez au cœur de Feldbach lors de notre Journée Authentique ! Venez explorer notre village et laissez-vous emporter par une journée remplie de découvertes et de divertissements pour petits et grands. Rejoignez-nous pour une aventure fascinante à travers l’histoire et le patrimoine de notre village pittoresque.

Au Programme

À la Halle des Fêtes (9h30 17h00)

Exposition Photo & Maquette du Village Plongez dans le riche passé de Feldbach à travers une exposition captivante et une maquette détaillée du village, accompagnées d’une chasse au trésor palpitante.

Construction d’une Maison à Colombage Vivez une expérience unique en participant à la construction d’une authentique maison à colombage à l’échelle 1/5e et découvrez les techniques traditionnelles de construction alsaciennes.

À l’église Saint Jacques

Visites Guidées de l’Église du 12e Siècle Explorez l’impressionnante église du 12e siècle de Feldbach lors de visites guidées fascinantes, disponibles à 11h00 et 16h00.

Chasse au trésor Lancez-vous dans une aventure captivante avec notre chasse au trésor, qui vous plongera dans l’histoire et l’architecture de l’église.

Dans le village

Visites Contées Laissez-vous envoûter par les récits passionnants de notre village, racontés par des habitants passionnés et un architecte local, avec des départs à 10h30 et 15h00 à partir de l’église.

Buvettes & Collations sur Place Rechargez vos batteries avec des rafraîchissements et des en-cas tout au long de la journée.

Jeux en plein air dans l’ancienne cour de l’école de Feldbach

Invitez vos proches et vos amis pour une journée inoubliable ensemble, en découvrant l’âme de Feldbach !

Nous avons hâte de partager ces moments de découverte et de joie avec vous ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21

2 rue d’Arveyres

Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est

