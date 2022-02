Journée au zoo de Beauval parking Intermarché Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Journée libre au zoo, départ en bus (Parking d’Intermarché) à 7h15 et départ du zoo à 18h. Le prix comprend le transport et l’entrée du parc : 48€ par adulte et 43€ pour les enfants jusqu’à 10 ans. Réservation avant le 10 avril 2022.

organisée par Naintré qui bouge parking Intermarché avenue du cerisier noir 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T07:15:00 2022-04-23T21:00:00

